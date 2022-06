6 außergewöhnliche Ideen für einen kleinen Flur

Im Bild oben seht ihr einen sehr ländlichen Eingangsbereich, der am besten zu einer Familie passt, die beim An- und Ausziehen von Schuhen und Jacken viel Platz benötigt. Eine Bank dient als praktische Sitzgelegenheit, Musterfliesen sorgen für Akzente am Boden und Pflanzen in allen Ecken verleihen diesem Flur das gewisse Etwas.