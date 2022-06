Der eigene Pool auf der Terrasse – das müsst ihr wissen!

Wichtig ist es außerdem, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wo der Pool am sinnvollsten platziert werden soll. Beobachtet dafür auch die Sonne – in welchem Bereich eures Gartens scheint sie am längsten? Wann könnt ihr von Schattenstunden profitieren? Denn wer möchte schon einen Pool, der nur eine Sonnenstunde am Tag abbekommt?