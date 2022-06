homify 360° : Shell House Japan

Als die Architekten von Artechnic dieses einzigartige Shell House – Muschelhaus zu Deutsch – konzipierten, ließen sie sich womöglich von den Küsten Japans inspirieren. Das Anwesen selbst steht jedoch nicht direkt am Meer, sondern in dem bei Touristen beliebten Ort Karuizawa in Nagano, einem ehemaligen Austragungsort der Olympischen Sommerspiele. Den Architekten ist es zu verdanken, dass sich das maritime Muschelhaus selbst 1.000 m über dem Meeresspiegel nahtlos in seine waldige Umgebung einfügt.

Für den privaten Gebrauch bestimmt, spannt die Struktur aus verstärktem Beton großzügige 329 m² auf einem Grundstück von 1.711m². Dabei war es den Architekten von Artechnic besonders wichtig, dass dieses Haus ihrem Firmenmotto gerecht wird, indem es nicht nur das tägliche Leben der Bauherren bereichert, sondern auch die Umwelt durch innovative Bauweise und Technologien schützt. Eine weitere Besonderheit des ohnehin schon außerordentlichen Hauses ist, dass Artechnic außerdem viele der Möbel, mit denen das Haus bestückt ist, selbst hergestellt hat. So entsteht eine Einheit zwischen Innen- und Außenraum. Diese Einheit setzt sich fort, wenn man sich die Außenfassade in Relation zu der umgebenden Natur ansieht: Es wurde allerorts darauf geachtet, die Natur in das Haus mit einzubeziehen, statt sie außen vor zu lassen. So entsteht ein so stimmiges wie ungewöhnliches Gesamtbild.