Kinderzimmer zauberhaft einrichten

Ein Campingurlaub samt Lagerfeuer und Zelten ist schon etwas Feines! Leider kann nicht jeden Tag Urlaub sein… Oder etwa doch? Mit diesem Stockbett vielleicht schon. Denn unter der türkis bemalten oberen Etage findet sich eine Art Stoffzelt in einem hellen Braun. Durch eine kleine Tür gelangt man in das Innere des Zelts , also unter das Stockbett. Hier ist genügend Platz zum Spielen, Verstecken oder Lesen. Ein weiteres Extra sind die geschickt platzierten Stauräume, die in die Zeltwand eingenäht sind. So macht Aufräumen doch gleich viel mehr Spaß!