Kunterbunte Unikate von Grim&Marius

Wir haben hier schon öfter Designerlampen vorgestellt, die Kunst und Funktion perfekt in sich vereinen und nicht einmal angeschaltet werden müssen, um zum eindrucksvollen Blickfang in jeder Wohnung zu werden. Das gilt auch für die Lampen von Grim&Marius – und doch sind sie anders, wie bereits der erste Blick verrät. Reduzierten Purismus, polierten Edelstahl und minimalistische Designs überlässt die Designerin Denise Ciccardi anderen und greift stattdessen tief in den Farbtopf und mitten hinein in die wunderbare Welt der vergessenen Flohmarktfunde. Sie verpasst unspektakulären Tontöpfen, alten Kronleuchtern und verstoßenen Lampen mit einem kunterbunten Anstrich, Glasperlen, Fransen und Federn ein neues Gesicht und macht sie zu liebenswerten und zauberhaften Einzelstücken für Menschen, die das Individuelle lieben und keine Angst vor Farbe haben.