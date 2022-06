Ratgeber Wand: Wandtattoo anbringen

Wer weiße Wände aufpeppen will, muss nicht sofort Tapetenbahnen und eimerweise Farbe herankarren. Ein Wandtattoo bedeutet wesentlich weniger Aufwand und Arbeit und verspricht ebenfalls ein eindrucksvolles Ergebnis. Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig: Von Blütenmustern, Tieren oder Tribals über die Skyline der Lieblingsstadt oder das Konterfei einer berühmten Persönlichkeit bis hin zu Sprüchen oder Zitaten kann man sich alles an die Wand tätowieren, was das Herz begehrt. Nach unseren Tipps zum Tapezieren und Streichen haben wir heute eine kurze Anleitung zusammengestellt, die Schritt für Schritt erläutert, wie man ganz einfach ein Wandtattoo anbringt.