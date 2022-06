Berlin: That's Fusion

Für die Berliner Dependance einer Frankfurter Designagentur vereinte das Büro von VINTAGENCY exklusive Vintage-Stücke und neue Designmöbel in einer Oase des kreativen Schaffens. Aus einer ehemaligen Sprachschule, die aus vielen kleinen, verschachtelten Zimmern bestand, wurde ein großzügiges Loft, das die Funktionen des Arbeitens und des Wohnen miteinander verknüpfen sollte. Um eine ideale Nutzung der Fläche und ein Höchstmaß an Flexibilität zu erzielen, wurden Einbauten, Schiebetüren und maßangefertigte Arbeitsplätze geschaffen, so dass eine beneidenswerte Wohnung in Berlin-Mitte entstanden ist.