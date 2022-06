Wohnen in Weiß

Weiß ist ein absoluter Klassiker und gleichzeitig eine Trendfarbe. In den letzten Jahren trafen sich überall auf der Welt Massen von komplett in Weiß gekleideten Menschen, um zusammen zu picknicken oder zu Abend zu essen. Dîner en blanc heißt der Begriff für dieses Phänomen, denn die Idee dazu entstand in Paris.

Dass sich diese Treffen so großer Beliebtheit erfreuen ist nicht überraschend. Schließlich ist Weiß eine der am positivsten besetzten Farben und steht in unserem Kulturkreis für Unschuld, Reinheit, Freude und Hochzeit. Das könnte daher rühren, dass Weiß auf unserer Netzhaut den gleichen Farbeindruck hervorruft wie Sonnenlicht.

Daher ist diese unbunte Farbe natürlich auch perfekt für unsere eigenen vier Wände, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Wir wollen euch zeigen, wie vielseitig Weiß in all seinen Farbabstufungen sein kann. Es erhellt jedes Zimmer von der Küche bis zum Bad und lässt sich wunderbar kombinieren. Ein trendiger Klassiker eben, an dem wir sicherlich noch lange unsere Freude haben werden.