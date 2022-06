Top 5: Internationale Wohnideen

Beim Wohnen auf einer einzigen Etage gestaltet sich Privatsphäre immer etwas schwierig. Unsere japanischen Experten haben deshalb in einer Wohnung in Yoro einfach eine große Box integriert, in der private Räume wie das Schlafzimmer, das Bad und ein seperater Waschbereich unterbracht sind. In unserem Bericht über das Loft in Yoro zeigen wir euch, wie die knallbunten Räume von innen aussehen und was das Gebäude noch zu bieten hat.