Cooler Anbau für eine moderne Familie

Wenn sich die Familie vergrößert, muss das Zuhause mitwachsen. So geschehen in London, wo sich ein Ärzteehepaar mit der Geburt seiner kleinen Tochter dafür entschied, das kleine 1950er-Jahre-Haus zu erweitern und ein wenig zu modernisieren, um den neuen Wohnansprüchen einer jungen Familie gerecht zu werden. Die Architekten von AR Design Studio übernahmen den An- und Umbau und gestalteten ihn nach den Wünschen der Bauherren im modernen, zeitgemäßen Stil mit klaren Linien, großen Fensterflächen und jeder Menge entspanntem Luxus.