Einfamilienhaus mit Anbau – ein wahres Multitalent

Der große Coup der Architekten im Innenraum sind die rahmenlosen Schiebetürelemente, die – je nach Belieben – unterschiedliche Raumqualitäten zur Verfügung stellen. Wird in der Küche, die sich zwischen erweitertem Wohnraum im Anbau und Esszimmer befindet, gekocht, kann man sie durch die schwellenlosen Schiebetüren einfach zu einem einzelnen Raum abschirmen. So dringen keine Gerüche in die anderen Zimmer. Ist das allerdings gewünscht, können die Schiebetüren offen bleiben. Dann kann man ja auch viel besser mit seinen Gästen quatschen.

Die Schiebetüren machen es auch möglich, den Wohnraum im Sommer einfach zur Terrasse bzw. zur Pergola zur erweitern. So spart man sich einen Zusatzbau.