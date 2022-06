10 gute Gründe für ein Holzdach über eurer Terrasse

Was die Beschaffung und Konstruktion einer Holzdecke angeht, so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Größe und Lage eurer Terrasse sollte das Dach individuell angepasst und optisch abgestimmt werden. So soll das Dach zwar einen Schutz bieten, gleichzeitig aber nicht die Aussicht einschränken und die Terrasse als eigentliche Fläche an sich dominieren. Bei der Anbringung könnt ihr auch die Installation von Beleuchtungen berücksichtigen, die eure Terrasse zusätzlich in ein schönes Licht setzt.