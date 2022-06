Blumenbeete anlegen: Tipps und Ideen für einen schönen Garten

Die Bepflanzung ist das A und O eines jeden Blumenbeetes und auch der Punkt, der in der Regel am meisten Spaß macht, wenn man ein neues Beet anlegt. Im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, der Lage, der Bodenbeschaffenheit und der Größe des Beetes sucht man sich die Pflanzen und Blumen aus, die einem am besten gefallen. Experten empfehlen, dabei auf ein harmonisches und ausgeglichenes Gesamtbild zu achten, also ausdrucksstarken Eyecatchern ein paar schlichtere Gewächse als ruhige Kulisse an die Seite zu stellen, hohe, tiefe, große und kleine Pflanzen abzuwechseln und die Bepflanzung nicht zuletzt auch auf die jeweilige Blütezeit auszurichten, damit man sich das ganze Jahr hindurch an einem hübschen Blumenbeet erfreuen kann.