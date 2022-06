Luxuriös wohnen mit tollen Details

Die für die Fassade verwendeten Farben und Materialien finden sich auch in den Innenräumen wieder, sodass Innen und Außen fließend ineinander übergehen. So greift die schlichte, schöne Kücheninsel, die das Zentrum der Küche bildet, die Farbe der grauen Klinker auf, während an der Wand Holzelemente aus Zedernholz angebracht sind. Schlichte Eleganz vermitteln auch die Küchenmöbel, die sich an der Wand entlangziehen und viel Raum bieten. Dezent und zugleich bis ins kleinste Detail durchdacht ist auch die Lichtgestaltung im Raum. So dienen in die Decke eingelassene Spots der Allgemeinbeleuchtung, während elegante Hängeleuchten die Kücheninsel erhellen.