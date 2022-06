Eindrucksvolle Vordächer für den Hauseingang

Bei modernen Einfamilienhäusern, die im kubischen Look errichtet werden und sich an den Bauhausstil anlehnen, sind in den Baukörper integrierte Vordächer besonders beliebt. Bei solchen Häusern arbeiten die Architekten gerne mit Vor- und Rücksprüngen und Auskragungen, die sich hervorragend als Vordach für den Eingangsbereich eignen.