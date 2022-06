Diese 7 genialen Ideen für ein Gartenhaus darfst du nicht verpassen

Einen Garten zu haben, bedeutet leider nicht nur, sich in die Sonne zu legen und entspannen zu können. Denn ein Garten bringt auch eine Menge Arbeit mit sich, für die man sich im Laufe der Jahre auch jede Menge Gerätschaften zulegt. Doch wohin mit Rasenmäher, Harke und Co.? Ordentlich untergebracht werden kann das Ganze in einem Gartenhaus. Doch so ein Gartenhaus kann viel mehr, als nur ein Abstellraum sein. Mit dem richtigen Design kann sich die praktische Hütte nämlich auch als sporadische Unterkunft für Besucher oder schlichtweg als Lieblingsort im Garten entpuppen.