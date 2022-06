Modernes Townhouse mit offenem Wohnraum

Vor allem im Essbereich braucht man ausreichend Licht, man will ja immerhin sehen, was auf den Tellern landet. Der große Glastisch spiegelt den üppig bewachsenen Garten und sorgt so für sein ganz eigenes Designelement. Die Stühle aus durchsichtigem Kunststoff verschwinden unauffällig unter dem Tisch.

Der gesamte Wohnraum ist mit großen hellen Fliesen versehen. Diese tragen dazu bei, dass er schön hell strahlt. Das Dreiergespann aus Deckenlampen über dem Tisch findet sich auch im restlichen Erdgeschoss wieder.

Wer mehr über interessante Lichtkonzepte wissen möchte, kann sich bei diesen Experten umsehen.