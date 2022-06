Stylisher Bungalow der Spitzenklasse

Am Esstisch findet die gesamte Familie Platz. Durch die offene Struktur des Bungalows pflastern keine unüberwindbaren geschlossenen Türen den Weg des Kochs, wenn beide Hände voll sind.

An das Esszimmer angeschlossen ist neben dem Kamin auch gleich das passende Wohnzimmer, das an Gemütlichkeit kaum zu übertreffen ist. Die tiefe Eckcouch lädt zu langen Abenden vor dem Fernseher ein, der Kamin direkt daneben tut sein Übriges. Ein Teppich auf dem Holzboden sorgt für wohliges Barfußlaufen und auch die gedeckten Farben in Beigetönen sind pure Poesie für die Augen. Die antike Kommode hinter dem Sofa macht das von außen so moderne Haus im Inneren zu einem Vintage-Juwel der Extraklasse.

Und wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat: Auf der Couch sitzend scheint einem die pure Sonne in den Nacken, denn vom Wohnzimmer aus landet man direkt auf der Terrasse.