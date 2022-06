Kreative Kopfteile für dein Bett

Ganz anders als die Kopfteile, die wir dir bisher gezeigt haben, fügt sich dieses Modell nahtlos in die Farbgebung des Schlafzimmers ein und verschmilzt fast schon mit der Tapete. Eine tolle und elegante Lösung für all diejenigen, die es gerne Ton in Ton mögen. Hier sind es verschiedene Cremenuancen mit Satin Finish, die eine unwiderstehliche Verbindung eingehen. Dabei geht es nicht nur um Kopfteil und Tapete, auch die Kissen, die Bettwäsche und die Nachttische samt Lampen werden in dieses harmonische Spiel miteinbezogen. Es ergibt sich ein klassischer, ruhiger und eleganter Look.