30 Ideen für den perfekten Pool

Was die Größe und Form des Pools angeht, kommt es stark auf seinen Verwendungszweck an. Wollt ihr lieber sportliche Bahnen ziehen oder ganz in Ruhe ein wenig planschen? Der Pool auf dem Beispielbild überzeugt alle Sportfreaks mit einer beachtlichen Länge, die wie gemacht ist zum Bahnenziehen. Der ideale Pool ist der, der euren Bedürfnissen am besten gerecht wird.