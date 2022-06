Coole Hochbeete für einen modernen Außenbereich

Hochbeete sind eine tolle Möglichkeit, mehr Pflanzen in eurem Zuhause – im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder auch in Innenräumen – unterzubringen. Heute schauen wir uns insbesondere tolle Hochbeete für den Außenbereich an.

Wir zeigen euch, wie ihr ein Hochbeet modern anlegen könnt und wie euer modernes Hochbeet toll bepflanzt werden kann. Bei der vielfältigen Auswahl an Hochbeeten gefällt uns ein „Hochbett modern Design“ am besten für geschmackvolle Gärten. Ein Hochbeet kann aber auch mehrere Etagen umfassen und somit noch mehr Platz für Pflanzen schaffen. Schaut euch unsere Hochbeete Bilder am besten gleich an und lasst euch inspirieren von den tollen Ideen.

