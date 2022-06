Außenküche deluxe – stylishe Alternativen zum Grill

Wir beginnen mit einer Außenküche für waschechte Grillfans, die Fleisch lieben und es am liebsten das ganze Jahr hindurch auf dem Grill zubereiten würden. Der Outdoor-Kochbereich wurde auf der überdachten Terrasse eingerichtet und liegt so geschützt vor Wind und Wetter, aber auch vor zu viel Sonne im Sommer. Hier kann man Steaks ohne Ende grillen und dann mit Freunden im kühlen Schatten genießen. Darüber hinaus gibt es jede Menge Stauraum und einen Spülbereich. Was will man mehr?