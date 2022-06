Aufräumen leicht gemacht: 6 Tipps für ein ordentliches Zuhause

Betritt man die Küche und einem lacht sogleich der riesige Berg von abzuwaschendem Geschirr an, möchte man am liebsten gleich wieder rückwärts den Raum verlassen. Doch damit es erst gar nicht so weit kommt, geben wir euch den Tip, Teller, Gläser und Besteck gleich nach dem Essen abzuwaschen und an ihren Platz zurückzustellen. Ihr werdet sehen, dass dieses kontinuierliche Aufräumen und stetige Ordnunghalten euch im Endeffekt so manche Zeitersparnis bringt. Noch leichter und schneller geht es natürlich mit einem Geschirrspüler, der die Arbeit gleich ganz für euch übernimmt; nur ausräumen müsst ihr diesen selber.

