12 Bilder, die dein Schlafzimmer noch schöner machen

Man sollte dem Schlafzimmer nicht unrecht tun und es nur auf seinen Namen begrenzen. Natürlich, wir alle schlafen dort, aber wir verbringen eben auch bewusst viel Zeit in diesem Raum. Wir liegen auf dem Bett, in einer Sitzecke, denken nach. Über das was war, was kommen wird, wir suchen unbewusst Inspiration. Weil das Schlafzimmer ein Ort der Ruhe ist. Und nicht selten wird die Inspiration noch befördert – durch Bilder. Kunstwerke oder Fotografien geben uns mal tiefe Einblicke in das Seelenleben des Künstlers, mal lassen sie uns in eine andere Welt flüchten, mal neue Perspektiven erkennen. Wir stellen euch heute zwölf Bild-Variationen vor, mit dem ihr genau das erreichen könnt - und gleichzeitig euer Schlafzimmer noch weiter verschönert.