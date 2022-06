Wie vermeide ich Einrichtungsfehler – 6 Tipps

Ein vollgestellter Eingangsbereich gehört zu den häufigsten Einrichtungsfehlern überhaupt. Kein Wunder: In vielen Wohnungen ist der Flur einfach ungünstig geschnitten, klein oder eng und irgendwo müssen all unsere Schuhe, Jacken, Schirme und Co. eben unterkommen. Trotzdem sollte man bedenken, dass es sich hierbei um die Visitenkarte des Hauses handelt und der Eingangsbereich das Erste ist, was unsere Gäste sehen, wenn sie unser Zuhause betreten. Deshalb gilt die Regel: Weniger ist mehr. Jacken und Schuhe verschwinden am besten hinter geschlossenen Türen, helle Farben lassen den Raum größer wirken und auf sperrige Deko sollte man möglichst komplett verzichten. Unser Beispielfoto zeigt, wie man es richtigmacht.