Beeindruckendes Haus in kleinem Format

Treten wir über die Türschwelle ins Haus, empfängt uns der großzügige Wohnbereich, der sich über das gesamte Erdgeschoss erstreckt. Dank der großen Fenster, der hohen Decken und den weißen Oberflächen ist es hier angenehm hell. An Materialien besann man sich auf Holz, wie man an Boden und einem Großteil der Möbel sieht. Das sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Alles zeigt sich in einem einfachen, minimalistischen Design und somit in einer sehr beliebten und ansprechenden Gestaltung.