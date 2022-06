10 überdachte Terrassen zum Wohlfühlen

In den Sommermonaten wird die Terrasse zum zweiten Wohnzimmer. Hier trinken wir Kaffee mit der Familie, laden Freunde zum Grillen ein, aalen uns mit einem guten Buch in der Sonne und trinken bei stimmungsvoller Beleuchtung abends ein schönes Glas Wein. Eine Überdachung macht es möglich, dass wir unseren Lieblingsplatz an der frischen Luft so oft und so lange wie möglich nutzen können. Dank ihr sitzen wir im Hochsommer im kühlen Schatten und sind auch an nicht so schönen Tagen vor Wind und Wetter geschützt. Wir haben euch zehn traumhafte Beispiele für überdachte Terrassen zusammengestellt. Viel Spaß!