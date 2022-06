Kinderzimmer Farben und ihre Wirkung

Ein Kinderzimmer ganz in Rosa ist der Traum zahlreicher Mädchen, die sich in ihren vier Wänden fühlen möchten wie eine Prinzessin. Auch wenn viele Eltern dem rosaroten Barbiezimmer heute eher skeptisch gegenüber stehen, will man dem Kind natürlich auch eine gewisse Freiheit und seine Vorlieben in die Gestaltung des Zimmers mit einfließen lassen. Schließlich hat die Farbe Rosa durchaus auch ihre Vorteile. So soll sie zum Beispiel Gereiztheit entgegen wirken und Aggressionen abbauen. Das gilt allerdings nicht für Knallpink, das – wie alle intensiven Signalfarben – eher aufwühlt und unruhig macht. Stattdessen also lieber auf sanfte Pastellnuancen setzen und knalliges Pink nur sparsam einsetzen.