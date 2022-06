Kleines Haus am See

Auf einem länglichen Ufergrundstück am Arendsee in Sachsen-Anhalt schuf das Büro Pfeiffer Architekten in einer erstaunlichen Bauzeit von nur drei Monaten ein perfektes Wochenendhaus. Es gliedert sich absolut natürlich in die vorherrschende Bebauung ein und besticht durch die extravagante Gestaltung der Fassade. Um dem Standort gerecht zu werden, entschieden sich das Büro sowie die Bauherren für den natürlichen Baustoff Holz. Die verschiedenen Verarbeitungsstufen sind prägend für die Konstruktion und von schlichter und zeitgemäßer Ästhetik für das Gefüge.