Heavy Metal – Einrichtungsideen in Gold, Silber und Bronze

Rohre findet man ja normalerweise unter dem Waschbecken oder im Keller und dann auch meist nicht in der glänzenden Variante. Dass Rohre nicht immer versteckt werden müssen, zeigt diese glänzende Idee: Hier wurden goldene und bronzefarbene Röhren erst miteinander verbunden und dann als futuristisches Wandgehänge in Szene gesetzt. Perfekt für den Flur oder das Wohnzimmer. Hier wurde mit der restlichen Dekoration und Einrichtung sparsam vorgegangen, was zur Folge hat, dass die metallische Kunst noch stärker in den Vordergrund rückt.