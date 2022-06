9 begehbare Kleiderschränke für jeden Geschmack und Stil

Unser erstes Projekt ist ein Paradebeispiel für einen modernen Ankleidebereich. Der begehbare Kleiderschrank ist Teil des Schlafzimmers und bietet alles, was man sich von ihm wünscht. Offene Regale wechseln sich mit geschlossenen Türen ab, Schuhfächer mit Schubladen, Hängestangen mit Boxen und all das gibt es in unterschiedlichen Größen, sodass hier von den Schuhen bis zum Wintermantel und von der Krawatte bis zum kleinen Schwarzen alles seinen perfekten Platz findet.