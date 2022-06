Die Mücken nerven? Hier kommen 6 brauchbare Tipps!

Generell sind Mücken vor allem abends und nachts aktiv. Eine Art, die auch auch tagsüber aktiv ist, ist die Tigermücke. Diese kommt zwar ursprünglich aus Asien, ist aber auch schon in Deutschland gefunden worden. Sobald es anfängt zu dämmern, ist es sinnvoll, sämtliche Fenster und Türen zu schließen. So gelingt es am besten, die Mücken draußen zu halten.

Wohnt ihr in einer Umgebung mit viel stehendem Gewässer? In der Nähe von Teichen und Seen ist die Mückenplage noch größer und es deshalb noch wichtiger, die Türen und Fenster zu schließen.