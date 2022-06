Stylish und gemütlich: 6 Dachwohnungen zum Träumen

Aufgrund der extremen Schrägen besteht in Dachwohnungen schnell die Gefahr, dass sie dunkel und beengend wirken. Um dieses Problem zu vermeiden, setzten unsere Experten in diesem Fall auf die Wunderwaffe Weiß. Vom Boden bis zur Holzdecke und von den Wänden bis zu den Fensterrahmen wurde alles in strahlendem Weiß gestaltet und der Raum so optisch geöffnet. In Kombination mit den großen Glasschiebetüren, die auf die Terrasse führen, wirkt nun alles hell, freundlich und luftig und besticht mit einer modernen Leichtigkeit.