Idyllische Sitzecken für den Außenbereich

Was gibt es Schöneres, als einen sonnigen Tag im eigenen Garten zu verbringen? Mit einem guten Buch oder guter Gesellschaft und etwas Leckerem auf dem Grill oder im Glas einfach mal von der Hektik des Alltags abschalten, die Seele baumeln lassen und die Ruhe und den Sommer genießen. Herrlich, oder? Für die optimale Entspannung darf natürlich eine gemütliche Sitzecke im Außenbereich nicht fehlen. Ob auf der Terrasse, im Schatten der Bäume, zwischen Pflanzen, am Teich oder unter der Pergola – wir zeigen euch, wie ihr euer Lieblingsplätzchen an der frischen Luft optimal in Szene setzen könnt.