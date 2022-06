6 Tricks, wie ihr ein guter Gastgeber seid und mit eurem Zuhause beeindruckt

Okay, dieser Punkt sagt sich wirklich leichter, als es im Endeffekt getan ist. In der morgendlichen Eile lassen wir schnell mal eine paar wild über den Stuhl geworfene Kleidungsstücke zurück und auch den abzuwaschenden Berg Geschirr verschieben wir auf abends. Doch hat man geahnt, dass eine langjährige gute Freundin kurzfristig in der Stadt ist und sich spontan angekündigt hat und nach der Arbeit vorbeikommt? Oftmals bleibt also gar nicht mehr viel Zeit – wenn überhaupt –, um noch alles in Schuss zu bringen. Tipps, wie ihr daher konsequent für Ordnung sorgen könnt, ohne dafür viel Zeit zu investieren, findet ihr in unserem passenden Ideenbuch: Aufräumen leicht gemacht: 6 Tipps für ein ordentliches Zuhause.