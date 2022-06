7 Tricks, um wenige Quadratmeter größer aussehen zu lassen

Vor allem in den Städten ist nicht jeder mit einem weitläufigen Zuhause und großzügigen Räumlichkeiten gesegnet. Viele Wohnungen sind recht klein und vor allem Küchen und Bäder müssen oft dran glauben und viel an Größe einbüßen. Aber keine Angst, mit ein paar Tricks lässt sich eine überschaubare Quadratmeteranzahl größer schummeln. Wir verraten euch, auf welche Farben ihr setzen solltet, worauf es bei Möbeln ankommt und welche Materialen sich am besten eignen, um eine Mini-Wohnung optisch zu vergrößern.