Smarte Doppelhaushälfte mit intelligenter Technik

An die Küche schließen sich ohne störende Tür und Wand das Esszimmer und das helle Wohnzimmer an. Hier profitiert man besonders von der intelligenten Gebäudetechnik. Denn über Bewegungsmelder oder Schaltuhren lässt sich das Licht an- und ausschalten oder dimmen – und das nicht nur an einzelnen Lichtquellen, sondern auch in größeren Lampengruppen!

Tagsüber liefert aber vor allem Tageslicht die passende Wohlfühlatmosphäre im geräumigen offenen Erdgeschoss. Modere Unterhaltungselektronik ist im Wohnbereich dezent mit farbigem Licht unterlegt. Rechts neben der Couch ist eine Glastür installiert, die den Raum zumindest teilweise aufteilen kann.