Steinhaus mit traumhafter Terrasse

In der Küche kommen Moderne und Tradition gleichermaßen zum Ausdruck: die Arbeitsfläche in U-Form mit Luxus-Gasherd und hellen Oberflächen orientiert sich am modernen Stil. Der Fliesenspiegel sowie einige Deko-Elemente spiegeln die Tradition Siziliens wider. Das Blau erinnert uns erneut an das nicht weit entfernte Meer.