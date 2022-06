6 außergewöhnliche Garagen für's Auto

Das Auto ist für viele einfach ein integraler Bestandteil des Lebens, fast wie ein Familienmitglied. Heute wollen wir dem Auto mal so richtig Tribut zollen und uns ganz seiner Unterbringung widmen: den Garagen. Eine Garage stellt einen gewissen Komfort dar: Das Auto steht geschützt vor Unwettern, Frost und Diebstahl. Befindet sich die Garage am Haus, so ist das Auto außerdem schnell zu erreichen. Daher wird die Garage immer mehr zu einer Notwendigkeit, wenn es auch gar nicht so einfach ist, eine schöne Garage zu planen.

Bei der Planung von Garagen spielen in erster Linie funktionale Aspekte eine große Rolle: Größe und Material. Aber auch ästhetische Aspekte spielen mit rein, das Design. Um euch bei der Wahl der richtigen Garage zu helfen, haben wir euch eine kleine Auswahl verschiedener Garagen zur Inspiration zusammengetragen. Lasst uns mit der Tour beginnen…