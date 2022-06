Stauraum für Keller und Garage

Große, dicke Winterjacken, Winterschuhe oder die zu große Anzahl an Sommerhosen sind beinahe dafür prädestiniert, außerhalb der Saison im Keller oder der Garage verstaut zu werden. Bedeutend stilvoller als in Kisten ist unsere Kleidung an dieser Garderobe untergebracht: Jacken werden an der Stange aufgehangen, Schuhe unten abgestellt und Handschuhe oder Schals finden Platz in den hängenden Körben.