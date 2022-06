Wohnen im Pariser Altbau

Heute beginnen wir mal ganz unkonventionell im Badezimmer, das ein Schlafzimmer beherbergt. Denn in diesem Raum steckt soviel Potenzial, dass er einen besonderen Stellenwert erlangt und wir darüber zuerst berichtet möchten. Mittelpunkt des Bads ist die weiße, freistehende Badewanne, die hinter einer hölzernen Lamellenwand steht. Die Trennwand dient als Schutz vor Blicken und fungiert gleichzeitig als dekoratives Element. Der gesamte Bereich mit den Sanitäranlagen hat eine abgehängte Decke, um dem Raum die Höhe zu nehmen. Zusätzlich markiert die tieferliegende Decke den Waschbereich und gliedert die beiden Räume: Der Schlafbereich setzt sich so gezielt ab und es entsteht eine optische Grenze, die kaum wahrnehmbar ist, aber dennoch ihren Zweck erfüllt. Des Weiteren entsteht ein heimeliges und wohnliches Ambiente im Badezimmer. Die Wegeführung und die Zonierung wird in dem Raum durch die Verwendung unterschiedlicher Böden herbeigeführt. So unterscheidet man hier klar in Naß- und Trockenzonen: Der Eingang sowie der Bereich vor dem Spiegel bis zum Bett werden mit Fischgrätparkett geziert, wohingegen die Partie der Badewanne und des Waschbeckens mit einem grauen Betonboden verlegt wurde, der zum Schutz vor Nässe mit einer speziellen Beschichtung versiegelt wurde. Die Farben wurden in klassischen Erdfarben gehalten, als frischer Akzent dient das weiße Porzellan des Waschbeckens und der Badewanne.