8 beeindruckende Ideen für euer Esszimmer

Beim Blick in dieses Esszimmer fallen sofort das ländliche Flair und die schlichte Einrichtung auf. Dominantes Baumaterial ist hier Holz: als Boden, Tisch, Sitzbank und auch als Raumtrenner wird der ganze Raum in eine Art rustikale Scheune verwandelt, in der garantiert deftige Speisen auf den Tisch kommen, die all eure Gäste begeistern.

Aufgelockert wird dies durch helle Textilien und eine schicke Lampe im Industrial-Style, die beim allabendlichen Dinner genügend Licht spendet, um nach dem Essen auch noch mit einem Wein anzustoßen. Wenn euch der Industrial-Style gefällt, solltet ihr euch auch dieses Ideenbuch auf keinen Fall entgehen lassen!