10 moderne Doppelbetten zum Verlieben

Dieses große Bett mit seinen weichen Kissen und in dem hellen und luftigen Raum lädt gerade dazu ein, sich in diesem ausgiebig erholen und so manchen Morgen länger liegen bleiben zu wollen. Ein besonderes Detail ist das geschnitzte Kopfende aus massivem Kiefernholz, das mit einer blau-grauen Patina versehen worden ist. Die hellen Textilien in Weiß, Creme und Perlgrau gesellen sich überaus harmonisch dazu und schaffen eine wohlige Atmosphäre. Ebenso toll herausgearbeitet wurden die Deckenbalken sowie der hochwertige Parkettboden in jeweils dunklem Braun, die den Landhausstil erst so richtig zur Geltung bringen. Der gusseiserne Nachttisch und der dazu passende Stuhl runden die Einrichtung und damit das Gesamtbild des Schlafzimmers ab.