Ferienhaus am Starnberger See

Ein Haus am See mit einem privaten Zugang zum Wasser stellt für viele Bauherren einen großen Traum dar. Wird es so umgesetzt wie das Beispiel, das wir euch heute gerne zeigen möchten, ermöglicht es dem Nutzer enorme Weite und gewährt zugleich absolute Privatsphäre. Das Haus kreiert einen Rückzugsort mit einer fantastischen Aussicht, die zum Träumen verleitet und einen fließenden Übergang zwischen Innen und Außen schafft.

Unser kleiner Ausflug führt uns zum Starnberger See in Bayern. Dieser zählt zu den fünft größten Seen in Deutschland und ist für viele Wasserbegeisterte ein überaus beliebtes Ausflugsziel. Denn ein große Fülle unterschiedlicher Freizeitangebote lassen das Herz vieler Sportliebhaber höher schlagen.