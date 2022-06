Modernes Haus zum rundum Wohlfühlen

Vom Wohnzimmer aus führt der Gang in die Küche. Diese ist zwar nicht sonderlich groß, aber umso feiner. Der Grundriss wurde bestens für die Küche in U-Form genutzt. Die Küchenzeile aus dunklem Naturholz zusammen mit weißer Arbeitsfläche wirkt dabei besonders geschmackvoll und zeugt von einem zeitlosen Look. Ausreichend Stauraum sowie jede Menge Licht sind ebenso garantiert.

