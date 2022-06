Schuhe aufbewahren: So schafft ihr stilvoll Ordnung

Dieses Problem kennt wohl jeder: Man kommt nach Hause und stolpert im Flur erst einmal über Berge von Schuhen. Denn irgendwie scheint es in jeder Wohnung viel zu wenig Platz für unsere Treter zu geben. Oder sind es vielleicht einfach zu viele Schuhe? Da man davon aber bekanntlich nie genug haben kann, halten wir uns an Variante eins und zeigen euch heute, wie man Platz schafft für Pumps, Stiefel, Sneaker und Co. und sie stilvoll und ordentlich aufbewahrt. Mit den folgenden Stauraumlösungen ist der Flur endlich wieder frei von Stolperfallen, alle unsere Schätze sind ordentlich und sicher verstaut und es findet sich unter Garantie noch irgendwo ein freies Eckchen für das eine oder andere neue Paar…