Platz schaffen in kleinen Häusern: So gewinnt ihr Raum dazu

Wer in einem kleinen Haus oder einer kleinen Wohnung wohnt, weiß: Auf begrenztem Raum wird es schnell chaotisch. Für viele Dinge findet man einfach keinen festen Platz, also fliegen sie ständig im Weg herum und wandern von einer Ecke in die nächste. Jeder Raum ist mit irgendwelchen Utensilien vollgestellt und nie findet man das, was man eigentlich gerade sucht. In einer solchen Unordnung kann sich natürlich auf Dauer niemand wirklich wohl fühlen. Deshalb haben wir euch heute sieben Tipps mitgebracht, mit denen ihr auf kleiner Fläche Platz und Ordnung schaffen und für zusätzlichen Stauraum sorgen könnt.