5 faszinierende Häuser und ihre Schlafzimmer

Was von außen noch recht klassisch aussieht, offenbart im Inneren einen ungewöhnlichen Grundriss. Denn das Gebäude ist in zwei Teile separiert. Während das Haupthaus in Holzelementbauweise errichtet wurde, gestaltete man das abgrenzbare Atelier mit Sichtbeton. Und genau in dieses werfen wir jetzt einmal einen Blick.