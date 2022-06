Einfamilienhaus mit Blick ins Grüne

Die Küche grenzt ebenfalls nahtlos an den Essbereich an und bietet dank eines raffinierten Eckfensters auch einen tollen Ausblick auf die Umgebung. Durch die offene Raumgestaltung wirkt das gesamte Erdgeschoss hell und weitläufig. Der Kochbereich wurde mit klaren Linien, grifflosen Fronten und hochwertigen Geräten sehr modern und zeitgemäß gestaltet und bietet alles, was man zum Kochen und Genießen braucht.