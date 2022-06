Ein Traumhaus in den Bergen

Die Fassade vereint die Materialien Holz und Stein eindrucksvoll und harmonisch miteinander. Beide Materialien stehen in starker Verbindung zur Natur. So können die Bewohner die Ruhe der Natur sowohl im Wald als auch in ihrem Haus genießen. Die Holzfassade greift die Konstruktionsweise von Holzhäusern in seiner Gestaltung auf und erinnert so an die traditionelle Bauweise von klassischen Waldhäusern und -hütten.